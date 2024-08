Michele Masneri ha presentato “Paradiso”, le vicissitudini di un giovane freelance / VIDEO

Il giornalista de Il Foglio, Michele Masneri, è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per presentare il suo nuovo libro dal titolo “Paradiso” edito da Adelphi, in cui racconta la storia di un giovane giornalista freelance alle prese con le occasioni mondane di una calda estate romana e in cui ci invita a riflettere sui vizi e sui vezzi che albergano celati o palesi in ciascuno di noi.

Un romanzo, quello di Michele Masneri, che piacerà di sicuro ai cultori di romanzi leggeri con un sottofondo impegnato. D’altronde Masneri è uno scrittore con capacità di mescolare i due ingredienti conditi da umorismo.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, che ci hanno abituato a vivere incontri con autori di fama nazionale e internazionale, che costituiscono un punto di riferimento degli appuntamenti artistico-culturali dell’intero territorio pugliese e che per la serata di Masneri risultava gremita di spettatori interessati, hanno ancora una volta centrato l’obiettivo: dare l’opportunità di incontrare uno scrittore dalle chiare e spiccate doti tecniche ed emotive e far riflettere, attraverso la lettura e il dialogo, sulla natura dell’essere umano.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.