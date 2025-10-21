Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo romanzo

Una voce capace di illuminare la fragilità e insieme la forza degli adolescenti di oggi. Con “Qualcosa che brilla” (Rizzoli), Michela Marzano torna a Bisceglie, ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro, con un romanzo intimo e corale, che racconta le vite dei ragazzi attraverso lo sguardo di chi sceglie l’ascolto come cura. L’appuntamento è per stasera, ore 19:00, in dialogo con la giornalista Anna Puricella.

La storia ha come protagonista Mauro Rolli, medico che ha abbandonato la carriera ospedaliera per fondare un centro di accoglienza a Roma, La Ginestra. Qui i ragazzi trovano finalmente uno spazio dove essere visti e ascoltati, con le loro ferite e i loro silenzi. Ci sono Sara, che non vuole uscire di casa; Irene, in conflitto con il cibo; Clara, che ruba; e tanti altri nomi e volti che incarnano il disagio di una generazione spesso incompresa. Mauro li accompagna senza giudizio, cercando di restituire fiducia anche ai genitori e affrontando nel frattempo le proprie ferite irrisolte.

Con sensibilità e coraggio, Michela Marzano affronta il tema del dolore adolescenziale e del bisogno universale di essere riconosciuti. Filosofa e scrittrice tra le più lette in Italia e in Francia, docente di Filosofia morale all’Université Paris Cité e firma di la Repubblica, Marzano intreccia nella sua narrazione pensiero, emozione e testimonianza. “Qualcosa che brilla” è un romanzo che invita a non smettere mai di ascoltare e a credere nella forza trasformativa delle parole, anche quelle spezzate o dimenticate.

