Michela Marzano alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il nuovo libro “Qualcosa che brilla”

Un graditissimo ritorno alle Vecchie Segherie Mastrototaro per Michela Marzano, filosofa, saggista e scrittrice, che ha presentato a Bisceglie il suo ultimo libro: “Qualcosa che brilla”, edito da Rizzoli. Ancora una volta al centro delle sue ricerche c’è la fragilità della condizione umana, che diventa il filo rosso delle sue riflessioni tra etica, politica e vita quotidiana. Stavolta il libro nasce dall’osservazione, dopo la stagione del Covid, di una generazione di ragazzi e ragazze molto diversa da quelle che l’avevano preceduta. Tra colleghi universitari e genitori ci si è subito resi conto che sempre più ragazzi avevano bisogno di aggiustamenti particolari nel loro piano di studi, molti chiedevano aiuto per problemi psichici e anche fisici. Ci si è trovati, insomma, davanti a una generazione molto più fragile di prima.

Il racconto di Michela Marzano parte da un reparto di Neuropsichiatria vecchia scuola, dove lo psichiatra protagonista del libro, il dottor Mauro Rolli, muove i suoi primi passi professionali, fino ad approdare a un progetto innovativo e fuori dagli schemi, il Centro La Ginestra, spazio di accoglienza e dialogo in cui ragazzi e ragazze hanno finalmente la possibilità di essere visti e ascoltati. È in questo nuovo contesto che il protagonista, dopo essersi scontrato con metodi desueti, capisce che non sempre la sofferenza può essere ridotta a un sintomo da guarire.

Chi ne esce forse peggio dal libro di Marzano sono proprio gli adulti: spesso assenti, poco empatici e poco inclini all’ascolto, ossessionati dal mito dell’eccellenza che porta a spingere l’acceleratore continuamente sulla performance, la competizione, l’essere i migliori a tutti i costi. Il disagio dei loro figli è anche il loro, adulti schiacciati e schiaccianti che continuano a guardare altrove.

