Michel Montaud porta la Dentosofia al Politeama Italia di Bisceglie

Questa sera alle 19:30 il Politeama Italia ospiterà Michel Montaud, fondatore della scuola Umano-Dentosofia e autore del libro Denti e salute, per un incontro gratuito dedicato alla salute, alla cura dei denti e al benessere orale.

L’evento offrirà uno sguardo sul metodo dentosofico, un approccio innovativo che si concentra sull’ascolto e sulla comprensione delle cause profonde dei problemi dentali e della salute orale. Non solo carie e gengive: Montaud mira a individuare e risolvere le cause radicate, considerando anche aspetti emotivi, psicologici e funzionali che possono influenzare la salute orale.

La dentosofia si sta diffondendo come alternativa naturale all’odontoiatria tradizionale, puntando su tecniche dolci, non invasive e personalizzate. Un’occasione per conoscere una visione olistica della salute, dove ogni sorriso racconta molto più di ciò che appare.