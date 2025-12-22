«Melodie di speranza», concerto di Natale a Bisceglie per il Capotorti Music Festival

Natale in musica per il Capotorti Music Festival con «Melodie di Speranza». Protagonisti i soprani Maria Anna Misuriello e Camilla Di Fonzo, il Coro polifonico e il Quartetto d’archi «Luigi Capotorti» e il pianista Vito della Valle di Pompei. Dirigerà Nicola Petruzzella, che è anche direttore artistico del festival intitolato al grande compositore molfettese vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento. Il minitour pugliese farà tappa a Bisceglie ogg 22 dicembre (ore 20) nella Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli.

Il programma intreccia pagine della tradizione sacra e popolare, brani antichi e moderni, fino a celebri melodie internazionali. Si spazia dall’intenso «Pace a voi» di Petruzzella ai canti del «Laudario di Cortona», da Mozart a Mascagni, dall’«Adeste fideles» nell’arrangiamento di David Willcocks ai classici natalizi «The Little Drummer Boy», «War Is Over» e «Feliz Navidad». Ma non mancheranno atmosfere più brillanti, tra valzer viennesi e un omaggio alla tradizione locale con «La santa allegrezza».

«In un tempo che chiede lumi di pace e gesti di fraternità, la musica torna ad essere linguaggio universale e ponte tra le persone con un ciclo di concerti che vuole essere un invito a ritrovare, attraverso la bellezza del canto e dell’armonia, quella speranza che illumina i giorni del Natale e che accompagna i nostri passi nel nuovo anno», dice Vito Giovanni Maria Mastrorilli, presidente dell’associazione Luigi Capotorti. «Ogni brano – aggiunge – è stato scelto come luce e simbolo dentro un percorso musicale che vuole donare serenità, bellezza e soprattutto speranza, affinché l’abbandono all’ascolto possa risvegliare emozioni e ricordi con un messaggio di gioia condivisa».

L’ingresso è libero. Info 3476802707.