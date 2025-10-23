Mavie Da Ponte presenta “La disobbediente” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

C’è chi sostiene che sulla maternità sia stato detto tutto. Ma La disobbediente (Marsilio), il nuovo romanzo di Mavie Da Ponte, dimostra il contrario: una storia intensa, ironica e ribelle che dà voce a chi sceglie di seguire la propria strada, anche quando è diversa dalle aspettative sociali. L’autrice sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro stasera 23 ottobre alle ore 19, per la presentazione del libro. L’incontro, inserito nel ciclo Letture intorno al braciere, sarà moderato da Adriana Nardò.

Protagonista del romanzo è Monda, trentacinquenne che ha conosciuto promesse mancate e relazioni fragili. La sua decisione di non avere figli non nasce da una ribellione superficiale, ma dal desiderio profondo di autodeterminarsi. Tuttavia, le pressioni del compagno e della società mettono alla prova la sua scelta, fino a quando la sua indole “disobbediente” riaffiora, spingendola a cercare un modo autentico di vivere e amare. Nel suo percorso, Monda scopre che esistono molte forme di maternità e che imparare a dire “io” è il primo passo per costruire un vero “noi”.

Con una scrittura limpida, tagliente e carica di empatia, Mavie Da Ponte affronta il tema della maternità da una prospettiva nuova e coraggiosa, capace di esplorare contraddizioni, desideri e libertà. Dopo l’esordio con Fine di un matrimonio (Marsilio, 2023), l’autrice conferma la sua voce originale nel panorama della narrativa contemporanea italiana. (Fonte foto: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro)