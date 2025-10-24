Mavie Da Ponte conquista il pubblico delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Grande partecipazione di pubblico alle Vecchie Segherie Mastrototaro per La disobbediente, il nuovo romanzo di Mavie Da Ponte, presentato nella serata di giovedì 23 ottobre. L’incontro ha offerto ai presenti un intenso momento di dialogo e riflessione sui temi della libertà individuale. Altrettanto fondamentale è stata l’importanza attribuita all’identità femminile e alla possibilità di “non aderire” ai modelli imposti.

Nel suo secondo romanzo, l’autrice racconta la storia di Monda, una donna di trentacinque anni convinta da sempre di non voler avere figli. Il suo “corpo disobbediente”, come viene definito nel libro, si rifiuta di adeguarsi a una norma silenziosa ma ancora attuale, che richiede la donna dedita alla riproduzione. Nel prendere la sua decisione, Monda affronta una serie di fattori, come un cambiamento esistenziale fatto di vuoto, attesa e interrogativi. Si lascia alle spalle la relazione con Delio, che sembrava aver compreso la sua scelta, e si confronta anche con una formazione accademica promettente.

Attraverso una scrittura diretta, ironica e lucida, Mavie Da Ponte costruisce un ritratto potente di una generazione di donne. Un gruppo di figure che rivendicano il diritto di non essere definite dalla maternità e di cercare un senso autentico fuori dagli schemi. L’incontro si è concluso con il firmacopie dell’autrice e un grande successo di pubblico, segno dell’interesse crescente verso una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea.