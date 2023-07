Maurizio De Giovanni protagonista con i partecipanti al progetto I SoGNALIBRI

È stata una grande emozione per gli oltre cento ragazzi del progetto I SoGNALIBRI, percorso di avvicinamento alla lettura organizzato dal festival “Libri nel Borgo Antico”, poter ascoltare dalla voce di Maurizio De Giovanni, maestro del noir contemporaneo italiano, le ispirazioni, i trucchi, i “segreti” – almeno quelli che si possono svelare – della sua scrittura.

I brillanti e motivati partecipanti al progetto hanno avuto l’imperdibile occasione di dialogare con l’autore partenopeo, che si è collegato in diretta con il Politeama Italia di Bisceglie appositamente per rispondere alle domande preparate dai giovani lettori, che nelle scorse settimane hanno approfondito, con l’aiuto dei tutor del percorso, il libro “Sorelle”, ultima uscita editoriale per Rizzoli.

De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo tra i più conosciuti e apprezzati del panorama italiano, è oggi fonte di ispirazione per numerosi adattamenti televisivi e cinematografici di successo. Nel corso della conversazione con gli studenti, ha condiviso alcune preziose riflessioni sul proprio mestiere e soddisfatto alcune curiosità sulla storia raccontata nell’ultimo romanzo e sul processo creativo che si nasconde dietro di essa.

Il percorso continuerà nelle prossime settimane e culminerà con la quattordicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”, che i SoGNALIBRI vivranno da protagonisti, moderando alcune delle conversazioni con gli autori in programma e contribuendo attivamente all’organizzazione dell’evento.

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, del Club Cultura di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari-Bat, Città di Bisceglie e Luiss “Guido Carli”, e con l’adesione di Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Seca, Politeama Italia, Mosquito Aps e Pro Loco Bisceglie.