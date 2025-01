Maurizio De Giovanni dá l’arrivederci al Commissario Ricciardi con “Volver” alle Vecchie Segherie / VIDEO

Ospite di grande lustro nel gennaio delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Maurizio De Giovanni è tornata nella Città dei Dolmen e del Sospiro per presentare il suo nuovo lavoro letterario dal titolo “Volver. Ritorno per il Commissario Ricciardi” edito da Einaudi.

Un’opera intensa che unisce storia, emozione e introspezione, confermando la maestria narrativa dello scrittore di origini napoletane.

Una serata che ha registrato il tutto esaurito per uno degli autori di punta del panorama artistico-letterario nazionale come Maurizio De Giovanni e le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie riescono, ogni volta, a intercettare non solo presentazioni di volumi e saggi, ma soprattutto consensi, applausi ed emozioni.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.