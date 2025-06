Matteo Losapio e Michele Lucivero presentano il libro “Dono e Scelta” a Bisceglie

Questa sera, 11 giugno, alle ore 19.30, la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie ospiterà la presentazione del libro Dono e Scelta. Pratiche ed esperienze filosofiche della religione (Cittadella Editrice, Assisi 2025), scritto da Matteo Losapio e Michele Lucivero. A moderare l’incontro sarà Rosa Siciliano, direttrice della rivista Mosaico di Pace. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione socioculturale 21.

Al centro della serata, un dialogo filosofico che si sviluppa nel contesto della religione cristiana, esplorando il valore della fede in Cristo come risorsa per pensare e camminare insieme. I riferimenti spaziano da figure storiche e spirituali come Dietrich Bonhoeffer, Lorenzo Milani, Andrea Gallo, don Tonino Bello, Leonardo Boff e Ivan Illich.

Il libro nasce dal confronto tra un credente e un non credente: non si tratta di un dibattito su “perché credere o non credere”, ma di una riflessione condivisa sulla vocazione della religione. L’approccio è interdisciplinare e intende mettere in luce la portata trasformativa e rivoluzionaria della religione, il suo ruolo nel tessuto sociale e la sua incidenza sulle questioni politiche contemporanee.