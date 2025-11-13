Matteo Bianchi alle Vecchie Segherie Mastrototaro per un workshop di scrittura autobiografica

Questa sera, 13 novembre alle ore 18.30, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie accoglieranno lo scrittore ed editor Matteo Bianchi per un workshop dedicato alla scrittura autobiografica, organizzato in occasione della presentazione del suo libro “Il romanzo che hai dentro” (UTET).

L’incontro sarà un vero e proprio laboratorio creativo, tra esercizi di scrittura, letture e momenti di confronto, con l’obiettivo di esplorare come ognuno possa trasformare la propria vita in un racconto.

Con il suo stile diretto e generoso, Bianchi guiderà i partecipanti in un percorso di introspezione e tecnica narrativa, offrendo strumenti pratici e stimoli emotivi per dare forma alle proprie esperienze. Il suo manuale e il laboratorio che ne deriva rappresentano un invito a conoscersi attraverso le parole, affrontando ricordi, paure e desideri con autenticità.

Come ricorda l’autore, “tutti abbiamo dentro un romanzo”: ciò che conta è trovare il coraggio di iniziare a scriverlo. Nella suggestiva cornice delle Segherie Mastrototaro, il workshop diventerà così un momento per ascoltarsi, riflettere e trasformare la propria storia personale in narrazione.