Matteo B. Bianchi presenta workshop di scrittura alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno accolto giovedì 13 novembre lo scrittore ed editor Matteo B. Bianchi che ha tenuto un interessantissimo workshop dedicato alla scrittura autobiografica, ideato e organizzato in occasione della presentazione del suo libro Il romanzo che hai dentro (Casa editrice UTET). Il meeting artistico-letterario si è rivelato un partecipatissimo e coinvolgente laboratorio creativo, tra esercizi di scrittura, letture e momenti di confronto, con l’obiettivo di esplorare come ognuno possa trasformare la propria vita in un racconto.

Matteo B. Bianchi, milanese classe ’66, ha condotto i partecipanti in un percorso tra introspezione e tecnica narrativa, fornendo strumenti pratici e stimoli emotivi per dare forma alle proprie esperienze. Si è trattato infatti di un momento utile a conoscersi attraverso le parole, scandagliando ricordi, timori e desideri.

Il claim del workshop è stato “tutti abbiamo dentro un romanzo“: l’importante è trovare il coraggio, la voglia, la pazienza di iniziare a scriverlo. Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, ancora una volta, si confermano location di incontro, confronto, riflessioni e apprendimento. Un vero e proprio nutrimento per la creatività e per la socialità. Uno dei contenitori artistico-culturali di maggiore rilevanza dell’intero territorio regionale.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri