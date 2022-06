Massimo Cassanelli e Nadia Di Liddo relatori alla convention mondiale Rotary a Huston

Massimo Cassanelli, presidente del Rotary Club Bisceglie, e Nadia Di Liddo, past president 2018/2019, saranno relatori alla Convention Mondiale del Rotary in programma a Houston dal 5 all’8 giugno, insieme a Kathleen Saltmarsh-Voss, presidente del Rotary Club di Colorado Springs e a Donna Dell’Olio, International Director 2018/2019 dello stesso club.

Oggi, 6 giugno alle ore 14 (ora di Houston, corrispondente alle 21, ora italiana) saranno protagonisti di una sessione della convention, della durata di un’ora, sul tema “Dallo scambio di amicizia rotariana al global grant“. Potranno così raccontare l’esperienza dello Scambio di Amicizia Rotariana vissuta nell’anno 2018/2019, dalla quale è nata una profonda amicizia tra i due Club, che ha condotto nell’anno 2021/2022 alla realizzazione del progetto “Rotary eYes” per l’allestimento a Bisceglie di un ambulatorio oculistico solidale, finanziato con un global grant (sovvenzione globale) della Fondazione Rotary.

“Ho inviato la mia proposta agli organizzatori della Convention all’inizio dell’anno rotariano in corso – spiega il presidente Massimo Cassanelli – ritenendo che la nostra esperienza internazionale potesse essere di ispirazione per i rotariani di tutto il mondo che parteciperanno al grande evento. Con grande piacere la proposta è stata apprezzata e immediatamente accolta e ci siamo subito messi all’opera con Nadia, Donna e Kathleen per elaborare la nostra presentazione. Sarà certamente una grande emozione per tutti noi, ancor di più perchè siamo a pochi giorni dalla Festa del Ventennale del Rotary Club di Bisceglie, in programma per il 19 giugno”.

Al termine della sessione, alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2120 Gianvito Giannelli, sarà siglato il gemellaggio internazionale tra i Rotary Club di Bisceglie e di Colorado Springs, particolarmente significativo perché fondato su un rapporto di amicizia consolidato nel tempo e su un importante progetto di servizio a favore della comunità.

Della delegazione biscegliese alla convention faranno parte, oltre a Massimo Cassanelli e Nadia Di Liddo, anche il past president 2014/2015 Giovanni Cassanelli, la segretaria nonchè presidente nominata 2024/2025 Tatiana Dell’Olio e la presidente della commissione azione giovanile 2022/2023 Giulia Baldini.

La Convention Mondiale del Rotary è un evento che si celebra ogni anno in una città diversa del mondo, con una partecipazione di circa 20.000/25.000 rotariani provenienti da tutti i cinque continenti. Quella di Houston sarà la prima convention in presenza dopo quella di Amburgo del 2019.