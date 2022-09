Massimiliano Ancona a Bisceglie presentare il suo ultimo successo editoriale

Oggi, giovedì 29 settembre alle ore 19.00, Massimiliano Ancona, accompagnato da Pino Di Bitetto, presenterà alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie il suo ultimo successo “La bella e il campione. Le fiamme e il sepolcro imbiancato. Quel terribile 1991”, edizioni Wip.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport porta il lettore a immergersi in un anno indimenticabile, quale il 1991, ripercorrendone gli eventi cruciali. Utilizzando un taglio storico racconta un’Europa che cambia, le ultime “grandi guerre”, popoli in movimento e colpi di Stato. Permette di vivere anche intense emozioni associate al mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, dove grandi miti lasciano gli ultimi segni indelebili del loro percorso.

A seguito delle precedenti fatiche letterarie, “La Bari dei baresi e altre storie” (dicembre 2019) e “Biancorossonero: il derby dell’Apulia” (novembre 2020), Ancona si lascia nuovamente ispirare dagli eventi riguardanti la Puglia e Bari per il titolo del suo ultimo libro. Se “le fiamme” sono un riferimento al rogo del Teatro Petruzzelli e alla conseguente vicenda giudiziaria che causò la chiusura del Politeama per 18 anni, “il sepolcro imbiancato” è un’allusione allo sbarco in massa nel capoluogo pugliese degli albanesi a bordo della motonave Vlora.

“La bella” rimanda, invece, al debutto sul grande schermo di Monica Bellucci, protagonista de “La riffa”, pellicola ambientata proprio nel capoluogo pugliese. Ed infine il titolo contiene anche riferimenti calcistici: la retrocessione del Bari più “costoso” dell’era Matarrese, avvenuta nonostante l’acquisto più oneroso dell’epopea biancorossa, l’inglese Davide Platt (il “campione”). Quindi, la storica finale di Coppa dei Campioni disputata allo stadio San Nicola, tra i francesi dell’Olympique Marsiglia e gli slavi della Stella Rossa Belgrado, incontro colmo di tensioni, fratellanza, cadute e resurrezioni, che descrive perfettamente lo spirito dell’opera.

L’ingresso all’evento è gratuito e sino ad esaurimento posti disponibili; per maggiori informazioni contattare: 0808091021 e info@vecchiesegherie.it