Marzo letterario, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie Pier Ferdinando Casini

Proseguono i numerosi e interessanti appuntamenti in programma nel mese di marzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

A inaugurare il calendario mensile, quest’oggi, giovedì 2 marzo alle 19:30, Pier Ferdinando Casini che presenta C’era una volta la politica, parla l’ultimo democristiano – Piemme editore accompagnato da Oscar Iarussi, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno (ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare. “Nel 1983 ho mosso i primi passi nel Palazzo mentre Amintore Fanfani, il grande aretino, uno degli artefici della ricostruzione italiana, stava per rassegnare le dimissioni dal governo. Oggi, dopo quarant’anni, la romana Giorgia Meloni, orgogliosamente di destra, è diventata da qualche tempo la prima presidente del Consiglio donna del nostro Paese. È passata una vita ed è cambiato il mondo. Sono grato al destino che mi ha consentito di conoscerli entrambi, come tutti i massimi protagonisti della vita della Repubblica”.

Pier Ferdinando Casini, nato il 3 dicembre 1955, oggi è senatore della Repubblica, eletto a Bologna con il centrosinistra. È stato Presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006, Presidente dell’Internazionale Dc, Presidente dell’Unione Interparlamentare mondiale, Presidente della Commissione Esteri del Senato e della Commissione d’inchiesta sul sistema finanziario e bancario. Insegna Geopolitica del Mediterraneo all’Università LUMSA di Roma. Formatosi politicamente nella Democrazia Cristiana, dopo la dissoluzione del partito nel 1994, fu tra i fondatori del Centro Cristiano Democratico che si schierò con la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi. Poi la rottura nel 2008. Essendo stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1983 e riconfermato nelle successive dieci legislature, Casini ha ricoperto l’incarico di deputato o senatore per quarant’anni, risultando il parlamentare italiano con la più lunga esperienza.

Prossimi appuntamenti del marzo alle Segherie vedranno come protagonisti Rosella Postorino, Veridiana Emme, Walter Veltroni, Chiara Gamberale, Isidoro Davide Mortellaro, Nichi Vendola e Bruno Arpaia.