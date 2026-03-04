Marzo intenso alle Vecchie Segherie Mastrototaro tra libri, impegno civile e comunità

Sarà un mese ricco di appuntamenti quello in programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro, dove marzo si snoda tra letteratura, impegno civile e protagonisti della scena culturale italiana. Un calendario che alterna grandi firme dell’editoria nazionale, autori pugliesi e momenti dedicati alla comunità, intrecciando narrativa contemporanea, testimonianze e dialogo con il pubblico.

Si comincia venerdì 6 marzo alle ore 19 con la presentazione di “InfluCancer” (Piemme) di Liliana Porcelli, un libro nato da un’esperienza personale di malattia che diventa racconto collettivo e occasione di consapevolezza. I proventi del volume sono devoluti alla Fondazione AIRC. A dialogare con l’autrice sarà Mattia Giuramento, con gli interventi della presidente del Comitato Puglia della Fondazione AIRC, Lucia Forte, e di Claudio Lusa di Deloitte.

Lunedì 9 marzo, sempre alle ore 19, spazio a “Il rivoluzionario e la maestra” (Marsilio) di Gaja Cenciarelli. Insegnante in una scuola media di frontiera a Rebibbia, l’autrice propone un romanzo che intreccia educazione, memoria e coscienza civile. Il libro è candidato al Premio Strega su proposta di Serena Dandini. Dialoga con l’autrice Bianca Peloso.

Martedì 10 marzo, alle ore 19, torna l’appuntamento con il gruppo di lettura “Trucioli”, guidato da Ilenia Caito, che discuterà “Quello che possiamo sapere” (Einaudi) di Ian McEwan, offrendo un confronto aperto su uno dei testi più dibattuti dello scrittore britannico.

Sabato 14 marzo, alle ore 18, l’attenzione si sposta sui più piccoli e sulle famiglie con una lettura interattiva pensata per coinvolgere attivamente i partecipanti.

Venerdì 20 marzo, alle ore 19, sarà la volta di Cristò con “Sull’orizzonte degli eventi” (Terrarossa Edizioni), romanzo pubblicato da una casa editrice pugliese e fortemente radicato nel territorio. A dialogare con l’autore sarà Mariablu Scaringella, in un incontro che valorizza la narrativa indipendente e la filiera culturale locale.

Nel weekend del 21 e 22 marzo le Vecchie Segherie ospiteranno la Festa dell’Atletica, due giornate dedicate allo sport e alla comunità con un programma in via di definizione.

Venerdì 27 marzo, alle ore 19, arriva Veronica Raimo con “Non scrivere di me” (Einaudi). Dopo il Premio Strega Giovani 2022, l’autrice torna con un libro intenso che riflette sul linguaggio con cui si racconta la violenza, evitando retorica e aprendo un dibattito attuale e necessario. L’incontro sarà moderato da Viviana Peloso.

A chiudere il mese, martedì 31 marzo alle ore 19, sarà Lorenza Gentile con “La volta giusta” (Feltrinelli), romanzo luminoso e coinvolgente. L’appuntamento sarà moderato da Erica Mou, per concludere un calendario che conferma le Vecchie Segherie Mastrototaro come punto di riferimento culturale per il territorio.