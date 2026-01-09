Mario Tozzi ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro con “Caro Sapiens”

Sarà Mario Tozzi il primo ospite del 2026 alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Questa sera alle ore 19, il noto geologo e divulgatore scientifico presenterà Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità (Mondadori).

Nel suo ultimo saggio, Tozzi ribalta il punto di vista abituale. E la Terra a prendere la parola e a rivolgersi all’essere umano, il “figlio prediletto” che si è autodefinito sapiens. Attraverso una serie di lettere intense, il pianeta ripercorre la propria storia millenaria – dall’origine del cosmo ai cambiamenti climatici, dall’evoluzione della vita alla crisi ambientale – mettendo in luce le responsabilità di un’umanità che ha spesso ignorato le leggi fondamentali della natura.

Ne emerge una riflessione lucida sul rapporto tra uomo e ambiente. La crisi che stiamo vivendo non è un incidente, ma la conseguenza diretta di scelte sbagliate e di una visione fondata sul dominio anziché sul rispetto. Il vero progresso, suggerisce Tozzi, risiede nella capacità di riconoscere i limiti del pianeta e di custodire l’unica casa che abbiamo.

L’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro rappresenta un’occasione per riflettere sui temi della sostenibilità. Inoltre si tratta di un’occasione che apre il cammino verso la VII edizione del festival 42gradi, coordinato dallo stesso Tozzi e dedicato all’Intelligenza.