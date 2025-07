Mario Tozzi e Antonio Decaro: un inedito confronto chiude la sesta edizione di 42Gradi / VIDEO

Mario Tozzi e Antonio Decaro. Da un lato il geologo, scrittore, conduttore televisivo e giornalista, nonché coordinatore scientifico del festival 42Gradi, dall’altro l’ex sindaco di Bari, oggi al vertice della Commissione Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento Europeo. Due voci autorevoli a confronto per cercare di rispondere alla domanda: “Cosa significa prendersi cura davvero di questa terra? Di una città, di una comunità, di un pianeta?”. Una conversazione per riassumere due prospettive complementari, quella della scienza e dell’azione politica, tirando le somme di questa ricca e stimolante sesta edizione di 42Gradi – idee sostenibili, organizzata da Linea d’Onda, Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi.

42Gradi riconferma così la sua centralità, specialmente in tempi, come quelli contemporanei, in cui il mondo, Unione Europea compresa, sembra aver dimenticato i tanti buoni propositi sbandierati su transizione ecologica e Green New Deal. Nei suoi primi sette mesi di mandato, infatti, la Commissione Europea ha ridimensionato, eliminato o modificato vari pezzi dell’ambizioso insieme di leggi sul clima approvato nella scorsa legislatura. Era una delle misure simbolo del primo mandato della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ma oggi le cose sembrano molto cambiate. E in molti giustamente si chiedono: che fine ha fatto l’agenda verde europea?

Filo rosso di questa edizione del festival 42Gradi è stato il cibo, raccontato nella sua dimensione politica, ambientale e culturale più profonda. Con l’aiuto di prestigiosi relatori, in questa fittissima settimana di incontri si è affrontato il tema del cibo da quattro angolazioni differenti: come lo produciamo, come lo consumiamo, come lo sprechiamo e come lo neghiamo.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.