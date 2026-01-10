Mario Tozzi insegna come diventare “sapiens” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Venerdì 9 gennaio, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato il geologo nonché divulgatore scientifico Mario Tozzi per la presentazione del suo libro Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità, edito da Mondadori.

Nella sua opera, Tozzi adotta una prospettiva originale e coinvolgente, narrando la storia di una Terra che scrive dieci lettere immaginarie agli esseri umani, attraverso le quali ripercorre le tappe principali della propria esistenza. Questo formato epistolare rende la narrazione dinamica e accessibile, e intreccia spiegazioni scientifiche con un dialogo diretto e provocatorio. Ogni missiva affronta temi fondamentali, dall’origine del cosmo all’evoluzione della vita, e pone domande scomode sulla presunta superiorità della specie umana.

Il libro unisce rigorosi contenuti scientifici ad un racconto appassionante. Questo perché Tozzi spiega i meccanismi che spostano i continenti, i cicli climatici naturali e i processi che hanno portato allo sviluppo di vita sul pianeta, presentando la Terra come un’entità viva e resiliente in cui l’umanità occupa solo un minuscolo frammento. Il messaggio centrale intende comunicare come una specie intelligente come quella umana, rischi l’autodistruzione ignorando le dinamiche del proprio pianeta. La Terra, infatti, osserva gli esseri umani con preoccupazione ma anche con indulgenza, sottolineando come la diversità biologica e culturale sia la chiave della vitalità.

Durante l’incontro, Tozzi ha quindi invitato i lettori a riscoprire l’umiltà e la consapevolezza necessarie per diventare davvero “sapiens”. I presenti hanno potuto apprezzare non solo la storia della Terra, ma anche la profondità del messaggio: imparare a conoscere e rispettare il pianeta è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile e consapevole.