Mario Dell’Olio, dalla California alla terra d’infanzia per “Lettere dall’Italia” / VIDEO

Dalla lontana California sino alla terra d’infanzia per presentare “Lettere dall’Italia”, edizione italiana di Letters from Italy pubblicato nel 2022. L’autore, Mario Dell’Olio, cittadino americano figlio di biscegliesi doc, è giunto alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per lanciare il suo libro ispirato da anni di scambi epistolari da una parte all’altra del globo tra Orazio e Nicoletta, i suoi genitori.

Un romanticismo d’altri tempi, raccontato in lettere scritte tra gli anni ’30 e gli anni ’50, in cui i protagonisti sono per l’appunto i suoi genitori emigrati dal Sud Italia fino a New York City. Lettere dall’Italia, però, è anche uno spaccato intenso e analitico delle condizioni politiche e sociali di quei tempi, anni duri che precedevano un altro capitolo difficilissimo del XX secolo: la Seconda guerra mondiale.

Le vicende narrate in Lettere dall’Italia mettono in luce anche gli anni del dopoguerra fino ai giorni nostri. L’opera si mostra anche una saga familiare in cui i sogni diventano realtà. L’anteprima nazionale si è tenuta dunque proprio nella città d’origine della famiglia protagonista della narrazione, l’amata Bisceglie. E in un luogo, le Vecchie Segherie Mastrototaro, ricolmo di storia, arte, cultura, radici. Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha portato i saluti istituzionali all’autore e ai presenti. Ha dialogato con l’autore il giornalista Pino Di Bitetto.