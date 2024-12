Mario Dell’Olio dalla California a Bisceglie per presentare “Lettere dall’Italia”

Dalla California a Bisceglie per presentare “Lettere dall’Italia“, versione italiana di Letters from Italy pubblicato nel 2022, best seller a stelle e strisce. L’autore, Mario Dell’Olio, cittadino americano figlio di biscegliesi, ha scelto la città dei Tre Santi per lanciare il libro ispirato da anni di scambi epistolari transatlantici tra i suoi genitori, Orazio e Nicoletta.

Una storia d’amore d’altri tempi, incorniciata da lettere scritte dagli anni ’30 agli anni ’50, che racconta le esperienze dei genitori emigrati dal sud Italia a New York City. Ma non solo. Lettere dall’Italia descrive le condizioni politiche e sociali dell’epoca precedente e seguente la seconda guerra mondiale.

Mentre molte storie di immigrati italiani coprono la terza ondata di immigrazione negli Stati Uniti, questa descrive gli anni del dopoguerra fino ai giorni nostri. Storia orale confermata dalla ricerca e dalla scoperta delle lettere scritte molto tempo fa, Lettere dall’Italia è una saga familiare e sogni che diventano realtà. Stasera, 18 dicembre alle ore 19, Mario Dell’Olio sarà alle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare inanteprima nazionale Lettere dall’Italia. Introdurrà il sindaco il Angelantonio Angarano, dialogherà con l’autore Pino Di Bitetto.