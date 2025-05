Marina Pierri presenta “Gotico salentino” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, alle ore 19:30, la libreria Vecchie Segherie Mastrototaro ospiterà Marina Pierri per la presentazione del suo primo romanzo, Gotico salentino, edito da Einaudi.

Protagonista della storia è Filomena Quarta, ex giornalista quarantenne costretta a lasciare Milano per fare ritorno a Palude del Salento, suo paese d’origine, dove l’attende l’ingombrante eredità della Dimora Quarta: l’enorme e inquietante casa di famiglia che Filomena sogna di trasformare in un bed & breakfast. Ma l’antica residenza è infestata dalla Malumbra, uno spettro che le appare sin da bambina e che l’ha resa, agli occhi dei compaesani, “la bambina che vede i morti”.

Ad accompagnarla in questo viaggio tra incubi e redenzione, due presenze letterarie d’eccezione: Mary Shelley e Shirley Jackson, che entrano in scena per guidare Filomena verso la riscoperta di sé e della propria storia.

Marina Pierri, co-fondatrice di FeST – Il Festival delle Serie Tv, intreccia nel romanzo il linguaggio della serialità con la narrativa gotica, trattando con ironia e profondità temi centrali del femminismo contemporaneo. Al termine del romanzo, Filomena dovrà affrontare i suoi mostri interiori per trasformarli in un’occasione di libertà.