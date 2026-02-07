Maria Grazia Calandrone presenta “Dimmi che sei stata felice” alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Maria Grazia Calandrone, poetessa e scrittrice, tra le autrici più sorprendenti e sensibili dell’attuale panorama italiano, è stata ospite delle Vecchie Segherie Mastrotoraro per presentare il suo ultimo libro edito da Einaudi: “Dimmi che sei stata felice”. Un titolo che è già un’invocazione, una speranza, per un romanzo che intreccia passioni private e inquietudini collettive, frutto di un’importante ricerca storiografica. Il racconto delle vite di tre donne, Lidia, Angelica e Aurora, procede infatti di pari passo con quello degli eventi che segnano l’Italia dagli anni Settanta a oggi: dalla strategia della tensione al rapimento di Moro, fino allo strapotere della criminalità a Ostia, che fa da sfondo a molte delle vicende narrate.

Durante la serata, moderata da Vincenza Di Schiena e impreziosita dalle letture di Nunzia Antonino, Calandrone ha approfondito un’opera dal linguaggio che mescola prosa, poesia e incursioni dialettali, scavando nel Novecento e realizzando una specie di affresco collettivo, un mosaico di tante storie diverse, approfittandone anche per indagare un periodo storico che non era stato toccato nei vari romanzi precedenti, quello tra la morte di sua madre, raccontata in “Dove non mi hai portata” e il matrimonio di Luciana Cristallo, protagonista invece di “Magnifico e tremendo stava l’amore”.

La scrittrice, spesso chiamata nelle scuole dalla terza media in su per parlare di violenza di genere, ma anche di poesia, ha regalato in maniera anonima alcune delle confidenze adolescenziali che le sono state fatte in tante di quelle occasioni, al personaggio di Aurora, che fa la psichiatra proprio a Nuova Ostia. Da qui anche il racconto di una generazione che sente il bisogno di uscire da una solitudine devastante e dolorosa.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.