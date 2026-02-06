Maria Grazia Calandrone alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo romanzo

Questa sera, alle ore 19, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Maria Grazia Calandrone per la presentazione del suo nuovo romanzo “Dimmi che sei stata felice” (Einaudi). Un’opera intensa che attraversa memoria, storia e sentimenti con la cifra stilistica che da sempre caratterizza l’autrice.

Durante la serata, in cui ci saranno le letture a cura di Nunzia Antonino, la scrittrice dialogherà con Vincenza Di Schiena.

Maria Grazia Calandrone è poetessa e scrittrice, autrice di romanzi premiati come “Splendi come vita”, “Dove non mi hai portata”e“Magnifico e tremendo stava l’amore” e collabora con la Rai come conduttrice e autrice. In questo romanzo esplora la complessità dei sentimenti e delle scelte, con una voce diretta che sa raccontare come essere fedeli a se stessi possa diventare un vincolo insostenibile. La scrittura di Calandrone conferma la sua capacità di raccontare l’animo umano con delicatezza, contraddizioni e profondità.

La storia di Aurora, protagonista del libro, prende vita in un appartamento popolare a Roma Sud, mentre il Paese si prepara a vivere gli anni Settanta, tra la tensione e le ombre del passato che sembrano già aver plasmato il suo destino. Con l’assenza di un padre e l’eredità di una madre segnata dall’abbandono, Aurora trova un legame straordinario nella figura di sua nonna, sopravvissuta miracolosamente ai bombardamenti di San Lorenzo.