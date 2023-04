Marco Taddei e La Came chiudono in bellezza gli appuntamenti “fuori stagione” del BiComix

Marco Taddei e La Came sono stati gli ospiti dell’ultimo incontro “fuori stagione” organizzato dall’Associazione Urca prima del grande appuntamento estivo con il BiComix – Festival del fumetto e del cosplay, che si svolgerà il 19 e il 20 agosto sul porto turistico di Bisceglie.

L’occasione è stata quella della serata dedicata a “Malanotte – La maledizione della Pantafa”, graphic novel edito da Coconino Press, candidato ai Premi Micheluzzi 2023 come “Miglior fumetto italiano” e ideato nell’ambito di un più ampio progetto crossmediale con il film “Pantafa”, il primo horror prodotto da Fandango con Rai Cinema, che si posiziona come sequel della storia raccontata nel volume di Taddei e La Came.

Il pubblico ha avuto quindi la possibilità di partecipare ad un evento tra cinema e fumetto in esclusiva regionale, organizzato con il Politeama Italia di Bisceglie e articolato in due momenti differenti: prima la presentazione del volume alla presenza dei suoi autori, che hanno svelato i retroscena della creazione dell’opera, conducendo gli ascoltatori in un viaggio nel folklore italiano e nelle secolari leggende che nascono e crescono in quella dimensione “paesana” dell’entroterra centro-meridionale, e a seguire la proiezione del film diretto da Emanuele Scaringi.

Quello con Taddei e La Came è stato il quinto e ultimo evento “fuori cartellone” dedicato ai tanti appassionati sul territorio: una rassegna di incontri con gli autori che l’Associazione Urca ha voluto organizzare per continuare a parlare di fumetto tutto l’anno e non solo nei giorni in cui si svolge l’evento estivo principale. Prima con il format del “BeerComix”, ospitato dal pub Auld Dublin, che ha accolto, da ottobre a gennaio, Sergio Cosmai, Salvatore Vivenzio, Gabriele Falzone e David Genchi, e successivamente, in collaborazione con il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, con la presentazione del fumetto “Il Nido” di Marco Galli, vincitore al Romics 2023 come migliore opera italiana.

I ragazzi dell’Associazione Urca, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questo ciclo di appuntamenti e i tanti ragazzi (e non solo) che hanno partecipato con grande entusiasmo ai diversi incontri, sono già al lavoro sulla 4a edizione del festival BiComix, di cui saranno svelate alcune novità già nelle prossime settimane.