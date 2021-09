Marco Petrella e Filippo Golia presentano a Bisceglie la graphic novel su Brautigan

Oggi, domenica 26 settembre, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano in libreria Marco Petrella e Filippo Golia, a Bisceglie per presentare la graphic novel “Il bacio fantasma, amori, poesia e follia di Richard Brautigan”, edizioni Mattioli 1885, accompagnati da Giorgia Antonelli.

L’astro di Richard Brautigan sorge nel firmamento della letteratura statunitense nel 1967, con il grande successo di Pesca alla trota in America. Ma già da anni l’autore si aggirava nella San Francisco di Ferlinghetti e Kerouac con il suo buffo copricapo alla Bonanza, i lunghi baffi biondi e la chioma fluente. Un poeta ingenuo e spontaneo come i lirici greci – che amava molto – sofisticato come gli autori di haiku giapponesi e visionario come i surrealisti francesi.

Alle spalle un’infanzia difficile ma libera tra le foreste e i fiumi dell’Oregon dove, un po’ Huckleberry Finn un po’ Nick Adams, già andava a pesca, anche per sopravvivere. Tanti lavori tra i più umili, una famiglia disfunzionale, che aveva tentato di sostituire con altre e, infine, un grande amore – Linda – che lo aveva respinto.