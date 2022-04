Marco Forneris presenta il suo “Ritratto di Fanciulla” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, 12 aprile alle ore 19, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano la presentazione del libro Ritratto di Fanciulla, Florestano edizioni, con l’autore Marco Forneris in un dialogo con Francesca Preziosa.

Ritratto di fanciulla è un intrigante romanzo che ha come protagonista David Faure, uomo d’affari dai tanti talenti e investigatore atipico. In questa spy story si narra di un mistero da risolvere che ha origine nel passato e che riemerge improvvisamente; è una vicenda a metà strada tra realtà e immaginazione, che intreccia importanti eventi storici con un possibile complotto, nato dalla fantasia dell’autore, che determinerebbe pesanti svolte nelle politiche contemporanee.

Marco Forneris imbastisce una trama in cui emerge la sua bravura nelle descrizioni degli ambienti e del background dei tanti personaggi; è lampante il certosino lavoro effettuato sulle numerose fonti, che viene spiegato alla fine del romanzo nel dettaglio per distinguere la verità storica dai suoi voli di fantasia. In questo terzo romanzo con protagonista David Faure si racconta della sua avventura vissuta in lungo e in largo per l’Europa e non solo: tra Grecia, Italia, Svizzera, Inghilterra, Argentina e Israele.

Ingresso gratuito, per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it