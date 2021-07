Marco Di Pinto ospite della rassegna “Prendi un romanzo al chiar di Luna”

Questa sera, 18 luglio, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, ospiterà un evento fuori cartellone della rassegna “Prendi un romanzo al chiar di Luna”, curata dalla scrittrice Malusa Kosgran.



Ospite dell’incontro, che incomincerà alle 19.30, lo scrittore biscegliese Marco Di Pinto ed il suo secondo romanzo intitolato “Acerbo”, edito da Les Flâneurs. Dopo i tre grandi riscontri con gli autori: Corinna De Cesare, Nicola Brunialti e i co-autori Lia Celi e Andrea Santangelo, la rassegna guidata dalla Kosgran propone il romanzo del biscegliese Di Pinto, il quale presenta al pubblico il suo ultimo romanzo, nato dopo “Apologia del Porco”, edito da I Sognatori nel 2015.



Per l’occasione, via Tupputi sarà chiusa al traffico e per poter accedere all’evento è necessario prenotarsi al 0808092484. Modera l’incontro, Aldo Moscatelli.