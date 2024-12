Marcello Veneziani presenta oggi il suo ultimo libro alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Marcello Veneziani presenta questa sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro il suo ultimo libro dal titolo “Senza eredi”, edito da Marsilio. L’appuntamento è alle ore 19.

Una raccolta di settanta miniature di saggi, succinte biografie, profili non convenzionali, in vari casi convenienti. Da Pascal a Vico, da Leopardi a Manzoni, da Baudelaire a Proust e a Kafka, da Vattimo a Ratzinger, fino ai pensatori e agli scrittori più vicini a noi e viventi.

Veneziani riflette sulla nostra epoca, la prima senza eredi. Non riconosciamo eredità ricevute e non lasceremo eredità da trasmettere. Viviamo tra contemporanei senza antenati né posteri, uniti solo dal vago domicilio nella stessa epoca. Ed è proprio per reagire a questa amnesia, cancellazione ed emorragia, che nasce l’ultimo volume dello scrittore e filosofo biscegliese. Senza eredi, infatti, non è possibile nemmeno un pensiero nuovo, rivolto al futuro e all’essenziale, in grado di superare la nostra società dell’oblio che tende a perdere il senso critico, la cultura e l’umanità.

L’autore dialogherà con Ilaria Ficarella, per un evento realizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico.