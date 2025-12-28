Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un incontro dedicato alla filosofia, alla storia delle idee e ai grandi conflitti intellettuali della modernità. Si conclude così il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, dove oggi, domenica 28 dicembre, alle 11.00, sarà presentato il nuovo libro di Marcello Veneziani, “Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo”(Marsilio Editori). A dialogare con l’autore sarà Ilaria Ficarella.

Grazie all’evento organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, sarà esplorata un’opera che conduce il lettore dentro le vite parallele, e sorprendentemente intrecciate, di due giganti del pensiero: Friedrich Nietzsche e Karl Marx. Il punto di partenza è un incontro immaginario del 5 maggio 1882, a Nizza, tra i due, entrambi reduci da un viaggio nel Mediterraneo alla ricerca di sole, salute e quiete. Da questo spunto, Veneziani costruisce un affascinante artificio narrativo che gli permette di esplorare affinità, divergenze e destini incrociati dei due pensatori che avrebbero sconvolto il Novecento.

Il volume offre così due ritratti speculari dei “profeti della modernità”, tra la morte di Dio e la fine dell’uomo: un’eredità che ancora oggi influenzano il dibattito culturale e politico. Un invito a restituire “vita e umanità” a due figure spesso imprigionate nei loro miti, e a riconoscersi, dialogare e confrontarsi al di là delle appartenenze.