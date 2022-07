Malusa Kosgran ospite della rassegna “Prendi un romanzo al chiar di Luna”

Venerdì 22 luglio, dalle ore 20.30, la libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie ospita la terza serata della III edizione della rassegna letteraria “PRENDI un romanzo al chiar di LUNA”.

Protagonista della serata la scrittrice, fumettista e direttrice artistica della rassegna Malusa Kosgran la quale presenterà “14” il suo primo romanzo per ragazzi edito da Lapis Edizioni, vincitore del Premio Letterario La Magna Capitana.

La presentazione, moderata dalla professoressa Grazia Amoruso, si svolgerà in via Tupputi chiusa al traffico. L’evento è gratuito come anche la prenotazione telefonica consigliata (080 809 2484).

Trama: Manuela Rossini ha quasi 14 anni e vive in Italia. È una ragazza allegra e dinamica. Ha un padre sempre al telefono per lavoro, una madre fin troppo accomodante, una sorellina piena di fantasia e una nonna divoratrice di libri gialli. Walery Doninzetti ha 15 anni e vive a Varsavia. Taciturna e scontrosa, soffre per la separazione dei genitori: il papà, di origini italiane, se n’è andato di casa lasciando lei, la madre e il fratellino. Le vite di Manuela e Walery si sfiorano a Rodi, in Grecia, quando Manuela arriva nella villetta per le vacanze in cui poco prima aveva soggiornato Walery. Sotto il letto, Manuela trova una foto strappata. Nello scatto, Walery e il suo papà, un uomo dallo sguardo triste. Manuela non conosce le due persone ritratte, ma grazie all’aiuto della nonna e di un giovane ragazzo greco, riesce a scoprirne l’identità e a contattare Walery. È l’inizio di un’amicizia che vede la due ragazze aprirsi l’una all’altra nel racconto delle loro vite, delle loro paure, del rapporto con i genitori, dei desideri mai detti. L’estate successiva, sempre su quell’isola, Manuela e Walery s’incontrano e decidono di scrivere il libro che il lettore tiene tra le mani. «La fine di ogni storia è l’inizio di un’altra.»