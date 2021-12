Malusa Kosgran al Castello per presentare il suo ultimo romanzo “14”

Malusa Kosgran ritorna a Bisceglie. Domenica 19 dicembre, alle 10.30, la scrittrice e illustratrice biscegliese presenterà la sua ultima fatica, “14“, in un evento organizzato dal Prendi Luna Book & More in collaborazione con ZonaEffe. La presentazione, moderata dalla professoressa Grazia Amoruso, si terrà nella Sala della Bifora del Castello.

Veterana dell’editoria, con all’attivo svariati romanzi, fumetti e albi illustrati, Malusa Kosgran affronta, in questo romanzo per ragazzi (pubblicato da Lapis Edizioni) il tema dell’importanza dell’amicizia: l’incontro casuale tra le due protagoniste – Walery Rossini e Manuela Donizetti – condurrà entrambe lungo un percorso di crescita personale e umana.

«“14” di Malusa Kosgran», si legge nella nota stampa dell’evento, «ci ricorda l’importanza di raccontarsi e condividere quando si è adolescenti, e quanto sia fondamentale farlo con le persone giuste, che ci comprendono anche se apparentemente diverse da noi.»

L’ingresso all’evento, per il quale è necessario esibire la certificazione verde, è libero. È tuttavia consigliabile prenotare la propria presenza contattando la libreria Prendi Luna al numero 080 809 2484 oppure inviando una mail a prendiluna@gmail.com.