L’XI edizione di “Libri nel Borgo Antico” nella GALLERIA FOTOGRAFICA di Bisceglie24

Sarà ricordata come un’edizione insolita e complicata sul piano organizzativo e logistico, ma che ha saputo abbracciare e coinvolgere generi, fasce anagrafiche, interessi più vari. L’undicesima edizione del Festival “Libri nel Borgo Antico”, dal 27 al 30 agosto, ha dato l’opportunità a grandi e giovanissimi di assistere alle presentazioni dei libri dei loro beniamini.

Giovedì 27 agosto è stato dato grande spazio ai teen ager con la presenza dei seguitissimi Nick Radogna “In giro per il mondo con il più figo degli sfigati” e Adessoscrivo con “Respira”. Ma pubblico giovane (e non solo) anche per Georgette Polizzi con “I lividi non hanno colore” ed Erica Mou con “Nel mare c’è la sete”. Temi di grande riflessione umana con don Marco Pozza (“I gabbiani e la rondine. La Via Lucis di Papa Francesco”), politica e attualità con Francesco Borgonovo (“Contro l’onda che sale”) e leggeri ma didattici con Stefano Lorenzetto “Chi non l’ha detto”).

L’informazione è stata protagonista della seconda giornata, quella di venerdì 28 agosto, con Antonio Padellaro e il libro “La strage ed il miracolo. 23 gennaio 1994 stadio Olimpico”, Gianluigi Nuzzi con “Giudizio universale. La battaglia finale di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal fallimento” e con Alessandra Ghisleri (“La repubblica dei sondaggi”).

Carrellata di nomi al vertice delle classifiche nazionali sabato 29 agosto: Pietro Del Soldà, speaker radiofonico, filosofo e docente universitario, con “Sulle ali degli amici”, Marcello Veneziani con “Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino”, poi ancora l’attesissima Stefania Auci con il suo best seller “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio”, Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani 2020, con “Tutto chiede salvezza”, per chiudere con il regista, sceneggiatore, autore di programmi televisivi Federico Moccia con “Semplicemente amami”. Grande attesa e larga partecipazione poi per Federica Gasbarro, la Greta Thunberg italiana, con “Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all’Onu” e per Diego Galdino, il Nicholas Sparks italiano, con “Una storia straordinaria”.

Ultimo giorno di rassegna con la conduttrice e imprenditrice Paola Perego e il suo “Dietro le quinte delle mie paure”, Roberto Costantini con “Una donna normale”, Diego De Silva e “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)”, Gianrico Carofiglio con una conversazione su “Non esiste saggezza” e “La misura del tempo”. Nutrita partecipazione di teen ager per Mariana Aresta, tra le protagoniste della serie “Il collego” su Raidue, con il suo libro “Tears. Lacrime a colori”.

Nei quattro giorni di Festival si sono anche alternati sei candidati alla presidenza della Regione Puglia per esprimere la loro idea di promozione culturale del territorio regionale: Antonella Laricchia, Michele Emiliano, Ivan Scalfarotto, Raffaele Fitto, Pierfrancesco Bruni, Mario Conca.

Di seguito una carrellata di scatti dell’undicesima edizione a cura di Letizia Valente.