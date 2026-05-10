“L’urgano” Presta racconta la sua carriera nello spettacolo alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Un ospite d’eccezione alle Vecchie Segherie Mastrototaro, che hanno avuto il piacere di ospitare Lucio Presta, agente che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia, per la presentazione del suo libro: “L’urgano. Sole, fulmini e saette”, edito da Piemme. Il racconto di un cammino che non è stato sempre facile né lineare. Presta, infatti, è stato ballerino, organizzatore, agente, produttore. Da sempre innamorato del mondo dello show business, ci è entrato – come dice lui – con la voglia di trasformarlo a sua immagine, di stravolgerlo, di lasciare impresso il proprio marchio. Una storia che, ovviamente, è fatta sia di gratificazioni che di delusioni amare, tutto però al servizio di un’ambizione coltivata nonostante le diffidenze di un padre che non ha mai appoggiato le scelte del figlio e le complicazioni di una professione ricca di insidie.

Ma quello che emerge dal racconto di Presta è il ritratto di un uomo che, al di là del lavoro, anche nella sfera privata non conosce mezze misure, tra amicizie totalizzanti e rotture definitive. Nel suo libro mette in fila non solo le tappe fondamentali di una carriera da potente agente televisivo, ma anche le alleanze e i tradimenti, senza manipolazioni o edulcorazione. Una delle amicizie che più di altre ha segnato la sua vita – professionale e non – è quella con Roberto Benigni, a cui si deve il titolo del libro. “Uragano”, infatti, è come l’attore fiorentino ha definito Presta in un lungo componimento in quartine scritto in occasione dei suoi cinquant’anni. Una definizione che lo stesso agente considera perfettamente calzante.

In dialogo con Federico Zecca e Angela Bianca Saponari, docenti del Dams dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro, Presta ha cercato di condividere la sua visione di un mondo di cui spesso non si conoscono tutti i retroscena e il privilegio di 47 anni passati a fare un lavoro bellissimo, un lavoro per cui molti avrebbero pagato. La speranza dell’autore, infatti, è quella che che qualcuno, leggendo della sua carriera, possa trovare lo stimolo per buttare il cuore oltre l’ostacolo, come ha fatto lui, e vivere una vita piena di tutto ciò che la rende tale.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.