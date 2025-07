L’ultima giornata di 42gradi con Antonio Decaro, Mario Tozzi e Alessandro Burbank

L’ultimo giorno di 42gradi a Bisceglie stasera, domenica 27 luglio, resta il momento più intenso della manifestazione dedicata alla sostenibilità e quest’anno, al cibo. La Classe, di buon’ora, visita il campo magico di Mastrototaro food: una spianata gigantesca di telai con i pomodori esposti al sole. Una visione per lo sguardo che si rinnova alle 11,00 sulla scena del Carruba Garden, aprendosi a tutto il pubblico, per incontrare la giornalista scientifica Stefania Divertito, “interrogata” da Gianmarco Antifora. La Natura non muore mai in silenzio. Ogni fiume avvelenato, ogni bosco raso al suolo, ogni costa cementificata è una denuncia a cielo aperto.

Ma siamo talmente abituati al rumore da non sentirla più, così ci affidiamo alla meraviglia che la cura di Pasquale Albrizio ha coltivato in questo angolo segreto del nostro territorio per dare forza alle parole di chi questa natura cerca di difenderla. Alle 19,00 si torna sulla terrazza delle Vecchie Segherie Mastrototaro, per incontrare Paolo Pileri, che insegna “Usi del suolo ed effetti ambientali” al Politecnico di Milano. Da lungo tempo attento a quel “dettaglio” che anima ogni paesaggio, a quei 30cm di profondità che danno al suolo la capacità vitale indispensabile a renderci vivi, sarà introdotto da Gianni Dalena, attivista, fondatore della Biottega di Putignano e in dialogo con Tiziana Colluto, giornalista e “custode” della Casa delle Agriculture in Salento. Piccolo intruso sul palco dei 42scalini, alle 21,15, Alessandro Burbank, poeta sui generis e conduttore del laboratorio de La Classe, per una introduzione all’ultima serata e poi…

La terra sotto i nostri piedi sembra muta, ma registra tutto: l’avidità, l’indifferenza, la speculazione. E intanto si impoverisce, si spopola, si spegne. Allora: Cosa significa prendersi cura davvero di questa terra? Di una città, di una comunità, di un pianeta? Significa coltivare conoscenza e coscienza, e ridare dignità alla politica, come attenzione condivisa al bene pubblico. Allora, per concludere la maratona, saranno Antonio Decaro, già Sindaco di Bari e oggi al vertice della Commissione ENVI (Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento Europeo e il nostro coordinatore scientifico Mario Tozzi, a riassumere due prospettive complementari: il primo, impegnato sul fronte politico nel tentativo di tradurre e mediare esigenze talvolta contrastanti, senza dimenticare l’ascolto diretto delle voci minori: quelle non rappresentate. Il secondo, concentrato nell’alimentare un’attenzione diversa sul suolo che si sgretola, le risorse che finiscono, l’estinzione di specie che presagiscono la nostra in corsa a fari spenti.

La resa non è un’opzione: rompere con un passato di arroganza e incuria, scegliere un domani diverso e rinnovare il nostro patto con l’ambiente è indispensabile come la fine della strage che si va compiendo a Gaza. Così, sempre e comunque, la partenza di ogni appuntamento è destinata a Il loro grido è la mia voce: poesie da Gaza lette da Nunzia Antonino, a sostegno della pubblicazione di Fazi editore che destina al lavoro di Emergency, in quei martoriati territori, 5€ per ogni copia venduta.

Il festival aderisce inoltre all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza” e alle ore 22 farà sentire la propria voce contro il genocidio. La manifestazione inoltre aderisce Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.