Luisa Varesano ospite a Bisceglie di “Cena in versi-Incontro con la Poesia”

Stasera, dalle ore 20, la libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie in collaborazione con l’associazione Fabulanova In-Versus, presenta: “Cena in versi – Incontri con la Poesia“.

Ospite della serata la poetessa Luisa Varesano, autrice della silloge “Fiore e Canto”. Modera l’incontro Antonella Puddu. La serata si svolgerà in via Tupputi chiusa al traffico.

Nata a Corato dove vive e insegna, Luisa Varesano ha lavorato in Inghilterra, Austria e Spagna. Esordisce nella Poesia nel 2002 pubblicando per Schena Editore “Lilith” la sua opera prima. Da allora tiene reading poetici personali e collettivi, partecipa a poetry slam, traduce opere del poeta Hans Raimund dall’austriaco e dal tedesco e pubblica composizioni poetiche e narrative in riviste specializzate e antologie. “Fiore e Canto” (SECOP Edizioni, 2021) è una silloge di poesie scritte e illustrate dall’autrice.

Evento con prenotazione telefonica (080 809 2484).