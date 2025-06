Lucio Palazzo a Bisceglie per presentare la prima pugliese di “Divinae Follie”

Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano sulla scalinata di via Porto, oggi 23 giugno alle 20:30, la prima presentazione in Puglia del libro “Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta” di Lucio Palazzo. L’evento rientra nel calendario della rassegna culturale Stregherie e sarà condotto da Alan Palmieri, volto noto di Radionorba e Battiti Live, con la partecipazione speciale – anche in collegamento – di Titti Mastrogiacomo e, in presenza, di Leo Mastrogiacomo, rappresentanti della famiglia protagonista del racconto. Interverrà anche il giornalista e critico musicale Francesco Costantini.

Il libro, uscito lo scorso 6 giugno per Castelvecchi Editore, è un viaggio nel cuore pulsante degli anni ’90: un’epoca in cui la musica e la pista da ballo erano luoghi di aggregazione, identità e libertà. Lucio Palazzo racconta la nascita e l’ascesa del Divinae Follie, storico locale pugliese che ha saputo imporsi sulla scena nazionale, partendo da Bisceglie e sfidando i giganti della nightlife della riviera romagnola.

Nel testo si intrecciano le vicende personali e familiari dei Mastrogiacomo con la trasformazione culturale di una generazione cresciuta prima dell’avvento del digitale, quando la musica si ascoltava dal vivo e i legami nascevano sul dancefloor. Tra concerti di allora emergenti come Ligabue, Fiorello e Jovanotti, e l’arrivo in Italia della house music direttamente da Chicago, Palazzo ricostruisce una stagione irripetibile che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo.

Il volume non è solo un romanzo, ma anche una testimonianza sociale e culturale su come il divertimento notturno abbia rappresentato, per tanti giovani, una via di emancipazione e affermazione. La figura del deejay assume in quegli anni una centralità assoluta, trasformandosi da semplice selezionatore musicale a vero protagonista di un rito collettivo.

Il Sud, con il Divinae Follie, entra in questa narrazione come eccezione e rivoluzione: un luogo, Bisceglie, che ha saputo creare spettacolo, innovazione e comunità, anticipando i tempi e lasciando un segno indelebile nella storia dell’intrattenimento italiano.