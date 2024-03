Luciana Di Lecce, cantante biscegliese alla Royal Central Academy di Londra

La giovane cantante biscegliese Luciana Di Lecce racconta l’esperienza conclusa a Londra, presso la Royal Central School of Speech and Drama, prestigioso conservatorio di arte drammatica in cui ha potuto affinare le sue doti canore e il proprio talento, spaziando tra generi diversi e immergendosi nella storia della musica internazionale.

Laureanda in canto pop rock presso il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, Luciana Di Lecce è polistrumentista (basso elettrico, chitarra, violoncello, pianoforte) e già componente del trio vocale gospel “Forkinds”, insieme alla voce di Angelica Ciardi, sotto la direzione del M° Mariangela Caputo.

Nel 2021 Luciana Di Lecce ha studiato presso il CET “Centro Europeo di Toscolano”, fondato da Mogol, ad Avigliano Umbro, e nel 2019 è stata insignita del premio “Miglior performance live di un brano in italiano” nell’ambito di un concorso nazionale canoro in scena a Fornaci di Barga in Toscana. Allieva del M° Raffaella Misiti, docente di musical e tecnica vocale, anche vocal coach del noto programma “Amici”, il talento biscegliese ama il musical, il teatro, collaborando con la CompagniAurea di Bisceglie, e le arti performative in generale.

«Mi piacerebbe portare il musical nel mio territorio – spiega Luciana Di Lecce – perché è una missione che conduco con serietà, dedizione e motivazione da anni. Il canto è a servizio della recitazione, come dimostrano i più grandi singing actors, e per questo giornalmente mi impegno con i miei allievi e a lezione per coronare il mio sogno. L’obiettivo resta quello di aprire uno studio di registrazione in cui trasmettere anche ai più piccoli la mia passione per la musica e per l’arte».