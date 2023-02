Luciana De Palma a Bisceglie presenta il suo ultimo romanzo

Venerdì 17 febbraio alle ore 19.30, la libreria Prendi Luna book & more ospiterà Luciana De Palma che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo: “Piccoli inconvenienti prima della felicità” (Les Flâneurs Edizioni, 2022) in compagnia di Mariella Sivo.

Ha solo cinque o sei anni Titina quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l’ago in mano, nonostante nessuno l’abbia mai vista cucire prima dell’infausto pronostico. Titina cresce con la convinzione che morirà maestra, anche se è stata costretta ad allontanarsi dalla cattedra per per un anno. Nata all’alba della Prima guerra mondiale, Titina vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite: orgogliosa e spavalda, si rimbocca le maniche e lotta per ogni singola conquista, anche quando i sogni fanno i conti con la vita.

Luciana De Palma, classe 1976, è nata a Corato; laureata in Scienze dell’Educazione e in Scienze della Formazione Primaria, è insegnante di sostegno. Scrive poesie dall’età di 15 anni, i suoi scritti sono stati pubblicati in svariate antologie e riviste di letteratura. Nel 2002 porta alle stampe la sua prima silloge “La candela rossa” pubblicato in italiano e in inglese. Dopo altre raccolte poetica, nel 2016 pubblica il suo primo romanzo “Il melograno”. “Piccoli inconvenienti prima della felicità” è il suo terzo romanzo.

Ingresso libero con o senza prenotazione telefonica (080 809 2484), seguirà aperitivo.