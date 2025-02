Lucia Annibali presenta “Il futuro mi aspetta”, manifesto di speranza per le donne che lottano

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato ieri un incontro di straordinario impatto emotivo e culturale con Lucia Annibali che ha presentato il suo libro “Il futuro mi aspetta” edito da Feltrinelli, un’opera intensa e profondamente ispiratrice che racconta il coraggio di una rinascita possibile.

La Annibali ha condiviso il suo percorso di trasformazione, dal dolore alla forza, testimoniando come si possa riscrivere il proprio destino anche dopo un’esperienza devastante. Un racconto che non si limita a una testimonianza personale, ma diventa un manifesto di speranza per tutte le donne che ogni giorno lottano per riprendersi la propria vita.