“Luce del Nord”, concerto natalizio alla Concattedrale di Bisceglie

Oggi, 23 dicembre alle ore 20, la Concattedrale di Bisceglie accoglierà il concerto “Luce del Nord”, un appuntamento musicale di grande intensità promosso con il sostegno di Banca Generali Private – Bari e il patrocinio del Museo Diocesano e della Concattedrale di Bisceglie. Una serata pensata come esperienza di ascolto profondo e condivisione, capace di trasformare lo spazio sacro in un luogo di incontro tra storie, culture e sensibilità diverse.

Protagonista della serata sarà il basso-baritono Pietro Simone, artista biscegliese che da oltre dieci anni vive a Oslo ed è parte della Den Norske Opera & Ballett. Recentemente insignito della cittadinanza norvegese, Simone rappresenta un ponte ideale tra il Sud e il Nord d’Europa, unendo percorsi, esperienze e visioni. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con grandi maestri come Mehta, Sinopoli, Abbado, Muti e Morricone e guarda ora al futuro con la candidatura al PhD in Opera presso la Kunsthøgskolen i Oslo.

Accanto a lui si esibirà il New Chorus, realtà di riferimento del panorama musicale biscegliese, diretto dal M° Marzia Pedone, impegnata per l’occasione anche come flautista e soprano. Al pianoforte il M° Emanuele Petruzzella, mentre la violinista Sara Simone arricchirà il programma con un contributo dal timbro raffinato e intimo.

Per “Luce del Nord” Pietro Simone ha curato nuovi arrangiamenti di brani natalizi internazionali, riletti in una veste inedita che accompagna il pubblico in un viaggio musicale tra mondi diversi, uniti da un’unica speranza. A presentare la serata sarà la prof.ssa Giulia Baldini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.