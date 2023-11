Luca Sommi alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta “La Bellezza. Istruzioni per l’uso”

Lunedì 27 novembre alle 19:30 le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno il giornalista Luca Sommi, volto noto della tv e autore di “La Bellezza. Istruzioni per l’uso” (Baldini + Castoldi).

Autore, giornalista e critico, Luca Sommi si occupa di letteratura, arte e politica. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi è autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica sul «Fatto Quotidiano».

Con il suo libro “La Bellezza” Sommi ci accompagna nel suo “elenco ragionato per salvare il mondo”: un percorso ricchissimo fatto di romanzi, racconti, poesie, saggi e opere d’arte, avvicinandoci all’esperienza artistica di pensatori, poeti, scrittori e pittori, per restituirci un quadro vivo di ciò che la genialità umana è riuscita a costruire nei secoli. Ingresso libero e gratuito.