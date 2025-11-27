Lorenzo Marone racconta le difficoltà dei padri alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Un nuovo appuntamento di spessore alle Vecchie Segherie Mastrototaro, che hanno ospitato lo scrittore Lorenzo Marone, tra gli autori contemporanei più apprezzati, già autore di romanzi di successo come La tentazione di essere felici, che ha ispirato il film La tenerezza di Gianni Amelio. L’occasione è stata la presentazione della sua ultima opera, dal titolo Ti telefono stasera, edita da Feltrinelli. Protagonista del libro, un cinquantenne immaturo, eterno Peter Pan, che si ritrova a tu per tu con un figlio che praticamente non conosce, nel momento in cui la ex moglie deve partire per lavoro. Dopo un avvio difficile, tra i due scatterà un’inaspettata sintonia.

Non mancano gli elementi autobiografici. L’autore ha un figlio della stessa età di di Duccio e condivide con il protagonista Giò le difficoltà di essere padre a cinquant’anni, con un notevole carico di responsabilità e con la consapevolezza che dall’infanzia non si esce mai. Che padri e madri hanno un potere enorme sui figli, condizionandone la vita fin dai primi anni d’età. Marone, non a caso, dedica questo libro anche a se stesso, a “quel bambino degli anni Settanta che avrebbe meritato un’infanzia migliore”.

Dal privato, però, lo sguardo di Marone arriva ad abbracciare un’intera generazione di persone incapaci di affrontare l’età adulta in una società che non ti permette di invecchiare, di ammalarti, di diventare fragile, ma che costringe costantemente a vivere nell’illusione di essere sempre giovani e che non ci si debba fermare mai.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.