Lorenzo Marone alle Vecchie Segherie Mastrototaro presenta il suo ultimo romanzo

E se la vita non fosse una serie di scelte, ma una casualità, una trama che si svela un passo alla volta? Questa sera 10 dicembre, alle ore 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno Lorenzo Marone, uno degli autori più amati del panorama letterario italiano. Lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “La vita a volte capita” (Feltrinelli), scelto come libro del mese per il gruppo di lettura “Trucioli”, coordinato da Ilenia Caito.

Nel libro ritorna il personaggio di Cesare Annunziata, già noto ne “La tentazione di essere felici”. Cesare è un uomo che credeva di aver capito tutto della vita, fino a quando non si è trovato a fare i conti con l’imprevedibile: dopo aver vissuto una vita segnata da fallimenti e solitudini, scopre che l’unica cosa certa è proprio l’incertezza del futuro. Il protagonista si trova a fare una serie di scelte improbabili, non più guidato da certezze, ma da una curiosità che non credeva di poter provare mai più. Ma è proprio nella scoperta di sé, tra errori e risate, che il suo destino prende una piega inaspettata.

Durante l’incontro, l’autore guiderà i presenti in un dialogo interattivo con il gruppo di lettura, alla scoperta di un personaggio che, come tutti, cerca il proprio posto nel mondo. Marone parlerà anche del suo processo creativo, dell’amore per i suoi personaggi e di quanto, in fondo, la vita sia proprio come quella di Cesare: un’avventura che, a volte, capita quando meno te lo aspetti.

L’appuntamento è imperdibile per chi ama le storie che colpiscono il cuore, per chi crede che ogni incontro sia una possibilità, per chi sa che la vita, in fondo, è fatta di piccole, incredibili coincidenze. L’ingresso è gratuito.