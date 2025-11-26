Lorenzo Marone alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo romanzo

Una storia che parla di famiglia con ironia e profondità. Questa sera, 26 novembre, alle ore 19, le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Lorenzo Marone, una delle voci più amate della narrativa italiana contemporanea, che converserà con Ilaria Ficarella per la presentazione del suo nuovo romanzo “Ti telefono stasera” (Feltrinelli).

Con la sua consueta ironia dolceamara, Lorenzo Marone racconta la storia di Giò Coppola, cinquantenne un po’ disilluso che si ritrova a fare il padre a tempo pieno quando l’ex moglie parte per un anno di lavoro all’estero. Accanto al figlio Duccio, che ha nove anni e una curiosità che non lascia tregua, Giò impara – tra compiti di matematica, pranzi improvvisati e risvegli caotici – il significato profondo di crescere insieme.

Intorno a lui si muove un coro di personaggi vividi e teneramente imperfetti: una madre pronta a dare consigli non richiesti, un padre silenzioso ma incisivo, Lulù, la sorella minore ironica e sognatrice e l’amico di sempre Paco Meraviglia, ottimista per vocazione. In questo libro Marone illumina con grazia e autenticità la quotidianità di un amore che, pur tra inciampi e paure, resta invincibile. “Ti telefono stasera” è un romanzo sulla famiglia contemporanea, sui legami che resistono al disordine della vita e sulla bellezza fragile della paternità.

Fonte foto: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro