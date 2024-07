Lorenza Gentile torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo libro / VIDEO

La scrittrice Lorenza Gentile è tornata alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per presentare il suo ultimo romanzo: “Tutto il bello che ci aspetta”, pubblicato da Feltrinelli, in dialogo con Giorgia Antonelli. È la storia di Selene, giovane ragazza che, passati i trent’anni, non ha però ancora trovato la sua strada. Per trovarla, una notte d’estate fugge da Milano verso un paesino nel cuore della Puglia, il posto dove è cresciuta, nell’illusione di poter ritrovare lì, intatta, la propria infanzia. Peccato che, appena prima di arrivare a destinazione, il motore della macchina fonda e da lì in poi niente vada più per il verso giusto.

Alla protagonista, ormai appiedata, viene messa a disposizione Amanda, una Uno rossa ricca di personalità con cui cercherà di raggiungere l’ashram dove viveva da bambina. Un luogo di spiritualità e comunità che Lorenza Gentile descrive ripescando dal suo stesso bagaglio d’esperienze passate, aggiungendo delle piccole note autobiografiche.

Tra gite in Salento, discussioni sul senso della vita, yoga e pomeriggi in cucina con persone che forse la conoscono meglio di quanto lei non conosca se stessa, Selene inizia a comprendere che a volte è necessario perdersi e sbagliare strada per trovare il coraggio di seguire i propri sogni e che a volte sono proprio gli imprevisti a cambiarci la vita per il meglio, permettendoci di andare finalmente incontro a “tutto il bello che ci aspetta”, come suggerisce il titolo del romanzo.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.