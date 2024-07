Lorenza Gentile apre oggi il calendario di incontri di luglio alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Torna a Bisceglie, ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro, la scrittrice Lorenza Gentile, che presenterà al pubblico biscegliese il suo ultimo libro: Tutto il bello che ci aspetta, in dialogo con Giorgia Antonelli. Appuntamento stasera, martedì 2 luglio, alle ore 19.30.

Viviamo in un’epoca in cui niente è impossibile e se le cose non vanno, è colpa nostra, così si sente Selene. Un tempo era un vulcano di idee e di entusiasmo, ma adesso, all’alba dei trentaquattro anni, la vita degli altri le pare una serie interminabile di successi, mentre lei non ha ancora trovato la sua strada. Tra gite in Salento, discussioni sul senso della vita, yoga all’alba e pomeriggi in cucina con persone che sembrano conoscerla per davvero quando lei nemmeno sa più chi è, Selene prova a ritrovare la passione per quello che all’apparenza è inutile, ma che forse custodisce il segreto di una realizzazione più profonda. Per andare finalmente incontro a tutto il bello che l’aspetta.