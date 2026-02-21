L’Orchestra Sinfonica Federiciana ammessa ai Progetti Speciali 2026 del Ministero della Cultura

La Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha pubblicato il decreto con la graduatoria nazionale dei Progetti Speciali – Ambito Musica per il 2026. Tra le iniziative ammesse e finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo figura l’Orchestra Sinfonica Federiciana con il progetto “Salotto Verdiano”.

L’inserimento nella graduatoria ministeriale rappresenta un riconoscimento di rilievo nazionale, ottenuto al termine di una rigorosa valutazione tecnico-artistica. I criteri presi in esame hanno riguardato il valore culturale e musicale della proposta, l’originalità del format, la qualità complessiva della progettazione e la capacità di generare un impatto concreto in termini di sviluppo e riequilibrio territoriale.

“Salotto Verdiano” si propone come un progetto di alta valorizzazione del patrimonio musicale italiano, con particolare attenzione all’opera di Giuseppe Verdi, riletta attraverso un impianto artistico capace di coniugare approfondimento culturale, eleganza formale e accessibilità per il pubblico contemporaneo. L’obiettivo è rafforzare il dialogo tra tradizione e innovazione, promuovendo la grande musica quale strumento di crescita culturale e coesione sociale.

Per la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana, salita lo scorso dicembre sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari e già protagonista di un’intensa attività concertistica nonostante la recente costituzione, questo traguardo segna un passaggio strategico di consolidamento istituzionale. L’ammissione tra i Progetti Speciali certifica la solidità del percorso intrapreso e la credibilità di una programmazione fondata su visione, qualità e radicamento territoriale.

La Fondazione, presieduta dal Generale Pasquale Preziosa, con la direzione artistica del soprano Sara Allegretta e la direzione musicale del Maestro Benedetto Grillo, ha sviluppato un modello organizzativo orientato alla valorizzazione dei talenti, alla promozione dell’eccellenza musicale pugliese e alla costruzione di reti istituzionali di livello nazionale.