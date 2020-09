L’orchestra Biagio Abbate rende omaggio alla musica di Giuseppe Verdi

Nuovo appuntamento con l’orchestra lirico sinfonica Biagio Abbate che, stasera, 6 settembre alle ore 19, si esibirà nel suggestivo scenario del Teatro Mediterraneo dove renderà omaggio alla musica di Giuseppe Verdi.

L’evento, promosso dal Comune di Bisceglie, ripercorrerà le più grandi composizioni del genio di Busseto e vedrà la partecipazione del soprano Marilena Gaudio, del tenore Sokol Gergij e del baritono Antonio Stragapede. Il concerto, diretto dal maestro Benedetto Grillo, unirà la musica allo spettacolare scenario del tramonto per far immergere gli spettatori in un’atmosfera unica. Nel corso della serata interverranno anche l’Alter Chorus diretto da Antonio Allegretta ed il primo violino Carmine Scarpati.

Per info e prenotazioni si può consultare il sito www.obabaluba.it oppure recarsi alla Torrefazione Ma.Gi.Va in Corso Umberto I, 3 a Bisceglie o da Expert Gadaleta in Corso Umberto, 25 a Molfetta. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 18 ed è obbligatorio l’uso della mascherina in virtù delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria.