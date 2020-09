L’Opera Don Uva ricorda il suo fondatore nell’anniversario della sua scomparsa

Sarà la città di Trani a fare da sfondo ad una giornata ricchissima di appuntamenti, prevista oggi, domenica 13 settembre, per celebrare il sessantacinquesimo anniversario dalla scomparsa e ricordare la figura di Don Pasquale Uva, fondatore dell’omonima Opera presente nelle città di Bisceglie, Foggia e Potenza.

Ad aprire le celebrazioni, alle ore 17.30 nella sala convegni del Polo Museale di Trani in piazza Duomo sarà l’incontro “Pensieri Interpretati” del carismatico Don Pasquale Uva. Una conferenza incentrata sulla figura del fondatore della “Casa Divina Provvidenza” capace, nel corso di tutta la sua esistenza, di restituire dignità umana alle persone più fragili. L’incontro, moderato dal giornalista Alfredo Nolasco, vedrà la partecipazione di illustrissimi ospiti tra i quali l’Arcivescovo di Trani, Bisceglie e Barletta, Mons. Leonardo D’Ascenzo, del Vescovo di Oria e Commissario Apostolico della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, Mons. Vincenzo Pisanello e del dottor Paolo Telesforo, A.D. di Universo Salute.

Alle ore 20.30 si alzerà il sipario, invece, sulla “Notte speciale in Piazza Duomo” durante la quale si terrà l’anteprima del “Premio Don Uva 2021” mentre chiuderà la serata un concerto in ricordo di Ennio Morricone con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile della Valle D’Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo. Durante il tributo al maestro romano, scomparso lo scorso luglio, interverranno anche il soprano Maria Rita Chiarelli e il violino solista Eleonora Liuzzi. Il tutto sarà accompagnato dalla splendida voce narrante di Carlo Dilonardo e la conduzione di Eugenio Caliandro.

L’intera manifestazione si svolgerà in conformità delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza sanitaria pertanto sarà obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata degli eventi sia negli spazi chiusi sia nelle aree esterne. Gli stessi saranno a titolo gratuito e con posti a sedere liberi fino al raggiungimento della capienza consentita. Obbligatoria la prenotazione per via telefonica al numero 0883-582470 o tramite e-mail all’indirizzo info@fondazioneseca.it.